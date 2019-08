Laconi, Bosa e Villa Verde ospitano il NurArcheoFestival

Nel mese di settembre le tappe in provincia della rassegna promossa dalla compagnia Il Crogiuolo

Tappe anche a Laconi, Bosa e Villa Verde per la undicesima edizione del NurArcheoFestival, rassegna organizzata dalla compagnia Il Crogiuolo, in partenza domani.

Ventotto gli appuntamenti in cartellone del ricco cartellone della rassegna, nella quale teatro e archeologia si fondono per un viaggio culturale in Sardegna.

Questo il programma dettagliato in provincia di Oristano, con partenza nel mese di settembre.

1 settembre – ore 21:00

Laconi, Museum Menhir

L’incoscienza – di Sonia Antioni, con Iaia Forte e Rita Atzeri

Produzione Il crogiuolo

3 settembre – ore 21:00

Laconi, Mumeum Menhir

Santa Barbara – di e con Laura Curino

Visite guidate ore 20:00

5 settembre – ore 20:00

Bosa, Convento dei Cappuccini

Non sono nata per condividere odio. La voce di Antigone da Sofocle ai nostri giorni – con Arianna Scommegna e Massimo Marcone (pianoforte)

Drammaturgia di Maddalena Giovannelli e Arianna Scommegna

Ore 18:00 visita guidata a cura della coop Sa Frontissa

7 settembre – ore 19:00

Villaverde, Brunku ‘e S’omu

La Vedova scalza da Salvatore Niffoi- con Carla Orrù

Regia di Virginia Sirigu

Produzione Theandrich

12 settembre – Pau, Museo dell’Ossidiana – ore 17.00

Tavola rotonda dal titolo Arcipelaghi del Mediterraneo. Isole come Beni Culturali.

Ospiti: Prof. Carlo Lugliè, direttore del Museo dell’ossidiana di Pau (Sardegna); Dott. Rosario Vilardo, direttore del Museo Archeologico Regionale Eoliano Bernabò Brea – Lipari (ME) (presenza confermata); Dott.ssa Flavia Grita, referente dell’Associazione NESOS – Trekking e Natura di Lipari (presenza confermata); Dott. Michel Delaugerre – Conservatoire du littoral Corse (presenza confermata);

Referente del Centro di Educazione Ambientale di Stagnali (Caprera), presso i cui spazi operano il Museo Geo-Mineralogico “Cesaraccio” e il Museo del Mare e delle Tradizioni Marinaresche.

ore 21:00

messa in scena in anteprima del reading teatrale e musicale dal titolo “Orizzonte”, dedicato al tema dell’ossidiana, con la partecipazione dell’attrice Rita Atzeri (Il Crogiuolo) e della cantautrice friulana Rebi Rivale.

Qui il calendario completo della rassegna.