Anche a San Giovanni ombrelloni “segnaposto” dalla sera precedente?

Sdraio e ombrelloni sono già in spiaggia dalla mattina presto, ma non si vedono i proprietari. Anche a San Giovanni di Sinis sembra che i bagnanti mettano in atto il malcostume di utilizzare l’attrezzatura da mare come “segnaposto”, per potersi assicurare il posto più vicino alla battigia, anche se la mattina non si mette la sveglia.

La segnalazione arriva da un lettore, che ci invia le foto che pubblichiamo.

Questa prassi, utilizzata in diverse spiagge della provincia sia dai residenti, sia da diversi turisti, scatena le lamentele dei bagnanti che si vedono costretti a vagare a lungo in spiaggia alla ricerca di un posto libero.