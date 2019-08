La Città Metropolitana di Cagliari ha portato a termine i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo la S.P. 17 (Quartu-Villasimius – tratto innesto S.P. 15 – Terra Mala”) e la S.P. 96 (Via dell’Autonomia – Quartu S. Elena).

Si tratta di due tratti di strada caratterizzati da intenso traffico da e verso il capoluogo e dalla presenza di attività ricettive, scuole ed esercizi commerciali, con una forte presenza di pedoni.

I lavori, conclusi nei giorni scorsi, hanno avuto un costo di 47.000 euro ed hanno riguardato in particolare il rifacimento degli attraversamenti pedonali, anche con l’inserimento di nuovi attraversamenti laddove necessario.

“In accordo col Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu siamo intervenuti in maniera tempestiva – afferma il Delegato Metropolitano alla Viabilità, Antonio Lobina – anche perché con il flusso turistico estivo e l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, l’intervento non era più procrastinabile”. “Tutti gli attraversamenti sono stati realizzati con l’utilizzo di vernici con microsfere di vetro ad alta visibilità notturna – prosegue Lobina – e sono dotati di bande sonore per allertare il pedone al sopraggiungere dei veicoli”

“Con questo importante intervento – conclude Lobina – abbiamo dotato i tratti stradali in questione di dispositivi moderni e tecnologicamente avanzati, che consentiranno di ridurre drasticamente la pericolosità, permettendo ai pedoni attraversamenti della carreggiata in maggiore sicurezza”.

L'articolo Quartu, completati i lavori di messa in sicurezza sulla provinciale 17 e 96 proviene da Casteddu On line.