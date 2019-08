Domani comincia l’avventura ai mondiali per il canottiere oristanese Oppo

Video – saluto ai suoi sostenitori e agli sportivi

Domani sarà in acqua, in gara ai Campionati del mondo Assoluti, a Linz, validi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stefano Oppo, il campione di canottaggio oristanese, alla vigilia della partenza per l’Austria ha voluto salutare e ringraziare quanti lo sostengono e fanno il tifo per lui.

Stefano Oppo gareggerà nella specialità doppio pesi leggeri maschile, insieme al suo compagno Pietro Ruta. I due azzurri dovranno vedersela con altri 33 equipaggi al via.

Il Campionato, che ha in inizio proprio domani, durerà fino a domenica 1° settembre. Per tutta la settimana sarà possibile seguire le regate in diretta streaming sul sito di www.worldrowing.com.



Sabato, 24 agosto 2019

L'articolo Domani comincia l’avventura ai mondiali per il canottiere oristanese Oppo sembra essere il primo su LinkOristano.it.