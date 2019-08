Cagliari, appiccato fuoco a macelleria

(ANSA) - CAGLIARI, 24 AGO - Attentato incendiario nella notte a Cagliari. Nel mirino è finita una macelleria in via Trincea dei Razzi, nel quartiere Is Mirrionis. L'allarme è scattato intorno alle 5. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una autopompa-serbatoio. Nel giro di un'ora le fiamme sono state spente. Ingenti i danni riportati dall'esercizio commerciale.

Gli specialisti del Niat, Nucleo investigativo antincendio territoriale, hanno già completato tutti gli accertamenti e stilato un primo rapporto. Delle indagini si occupano ora i carabinieri.