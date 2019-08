Cagliari, incendio in una macelleria a Is Mirrionis: indagini in corso

Questa notte è divampato un incendio in una macelleria di via Trincea dei Razzi a Cagliari. L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 5. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento del distaccamento del porto che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a spegnere le fiamme. Indagini sulla natura del rogo da parte del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale e dal Comando Vigili del fuoco di Cagliari.

