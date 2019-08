Ancora sbarchi di migranti: 12 algerini a Porto Pino, nessuna traccia del barchino

Nuovi sbarchi di migranti nel sud dell’Isola. Questa notte attorno alle due i carabinieri delle stazioni di Calasetta e Cortoghiana, nel corso di un servizio perlustrativo del territorio hanno rintracciato dieci algerini a Porto Pino. Tutti maschi, adulti e in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati al Centro di identificazione e accoglienza di Monastir da una pattuglia del commissariato di Carbonia. All’alba di questa mattina sono stati rintracciati anche altri due algerini anch’essi dopo le operazioni di identificazione saranno accompagnati a Monastir. Non è stato ancora rinvenuto invece il barchino utilizzato per la traversata.

