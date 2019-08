Scontro frontale all’ingresso di Oristano: due feriti

Due automobilisti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto circa un’ora fa, verso le 16 e 30, nella zona industriale di Oristano, all’incrocio tra via del Porto e via Madrid.

La causa sembrerebbe essere una mancata precedenza, che ha causato lo scontro tra le auto al centro della carreggiata, nei pressi dell’Istituto Industriale Othoca.

I conducenti, P.F, un ragazzo di 28 anni di Santa Giusta, e R.S, una ragazza di 21 di Oristano, sono stati trasportati all’ospedale San Martino dagli operatori del 118, ma non sono in gravi condizioni.

Danni ingenti invece per entrambe le auto: una Giulietta Alfa Romeo e una Citroen C3 bianca.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi di legge ed ora dovranno accertare le cause che hanno provocato il nuovo incidente.

Venerdì, 23 agosto 2019

