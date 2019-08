Arborea nuovo sponsor del Cagliari: “La maglia più sarda di sempre”

Sport, corretta alimentazione, la valorizzazione del “made in Sardinia”: tutto questo alla base della nuova partnership tra Cagliari Calcio e Latte Arborea. La società rossoblù e la prima azienda lattiero-casearia dell’Isola hanno siglato un accordo che va oltre la classica sponsorizzazione. Per il campionato 19.20, quello del centenario del Club, non solo comparirà sulla manica della maglia gara il marchio del gruppo Arborea: la collaborazione prevede che le due società si impegnino in un ruolo educativo verso gli sportivi più piccoli, promuovendo un corretto stile di vita, la pratica sportiva e una sana alimentazione, anche attraverso la “Scuola di Tifo”, progetto ideato e gestito dalla Fondazione “Carlo Enrico Giulini”, e le iniziative scolastiche in cui Latte Arborea è impegnata da decenni.

IL PRESIDENTE 3A. “Siamo orgogliosi di questo accordo – ha dichiarato il presidente del Gruppo Arborea, Gianfilippo Contu – Con il nostro marchio nella gloriosa maglia del Cagliari valorizziamo al meglio i prodotti Arborea. Proseguiamo inoltre, grazie al supporto della società rossoblù, nel nostro percorso formativo che punta a incentivare fin dalla tenera età alla buona e genuina alimentazione unita alla costante pratica sportiva. Concetti che da anni ci preoccupiamo di promuovere nelle scuole, grazie ai programmi dedicati, sviluppati in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale”.

IL DIRETTORE DEL CAGLIARI. “È un onore avere al nostro fianco una realtà così importante come Latte Arborea, che ben rappresenta l’idea di un’azienda vincente, con il cuore nell’Isola ma capace di portare la Sardegna in tutto il mondo”, ha affermato il direttore generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti. “Una collaborazione fortemente voluta, dietro questo accordo ci sono mesi di lavoro e impegno, ma gli sforzi di tutti sono stati premiati. Con Latte Arborea, che si aggiunge a Isola, Ichnusa, Nieddittas, oltre che Fluorsid e Blueshark sponsor in Coppa Italia, la maglia del Cagliari è ora la più sarda di sempre, un valore aggiunto nell’anno del Centenario”.

