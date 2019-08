Le maschere e gli abiti tradizionali sardi protagonisti a Tresnuraghes

Questa sera una sfilata per le vie del paese e le esibizioni dei gruppi folk

Mascheras e costumenes, questa sera a Tresnuraghes è in programma la sfilata di maschere e gruppi in abito tradizionale sardo.

L’appuntamento è per le 19 lungo, in via Cesare Battisti. Sfileranno per le vie del paese una rappresentanza dei Tumbarinos di Gavoi, Sos traigolzos di Sindia, Associazione Karrasegare Osincu gruppo S’ATTITIDU di Bosa, Donna Zenobia di Macomer, Su Maschinganna e sa Maiaja di Busachi, S’urzu e sos bardianos di Ula Tirso, gruppo minifolk Imparis di Solarussa, gruppo mini folk Tradizioni popolari di Macomer, e l’associazione culturale San Giorgio Martire di Tresnuraghes.

Alle 22, segue la serata folk, in piazza Giovanni XXIII. Sul palco il gruppo minifolk “Imparis” di Solarussa, quello di Macomer e l’associazione culturale San Giorgio Martire di Tresnuraghes.

Presenta la serata Maria Giovanna Cherchi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale San Giorgio Martire di Tresnuraghes, in collaborazione con il Comune.