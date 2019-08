A Marceddì i festeggiamenti per Nostra Signora di Bonaria

Il calendario completo

Prendono il via oggi le celebrazioni per Nostra Signora di Bonaria a Marceddì, accompagnate da un ricco calendario di festeggiamenti civili.

Questa sera, nel piazzale della Chiesa di Marceddì, dalle 18 alle 20.30 in programma la mostra “Le stelle su Marceddì”. Alle 22 segue il dj set di Gianluca Littera e alle 22.30 lo spettacolo musicale degli “Eiffel 65”.

Domani, sabato 24 agosto, alle 22 lo spettacolo musicale “Roc History”. Lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo alle 23 e a seguire il dj set di Gianluca Littera, affiancato dalla voce ci Andrew Animazione.

Domenica spazio allo spettacolo offerto dalle scuole di ballo del circondario. Appuntamento alle 21.30, nel piazzale della chiesa di Marceddì.

L’ultimo appuntamento del calendario di festeggiamenti è in programma a Terralba sabato 31 agosto, dalle 22. In programma lo spettacolo varietà “Carrasecare”.

