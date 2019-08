Abbanoa, riparazione condotta Ottava

(ANSA) - SASSARI, 23 AGO - Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Ottava per riparare un guasto improvviso nella condotta che alimenta anche le frazioni di San Giorgio, Baddelonga, Marcetto, via de Martini e strada vicinale Rio d'Ottava, frazione di Sassari. La rottura della tubatura, individuata in un tratto di rete del diametro di 250 millimetri, ha causato l'interruzione dell'erogazione nelle zone servite che sarà ripristinata entro le 22.

La condotta di Ottava fa parte del lungo elenco di criticità che Abbanoa sta aggredendo nella rete idrica del Comune di Sassari. Le tubature attraversano terreni privati, spesso recintanti e disabitati. E' allo studio una nuova alimentazione della zona che consenta di bypassare le vecchie tubature. In particolare, sono già iniziate le verifiche per realizzare un nuovo collegamento alla vicina condotta che si dirige verso Porto Torres.