Disabilità gravissime: domande entro martedì

Martedì prossimo, 27 agosto scade il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando “Linee di indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del d.m. 26 settembre 2016 – fondo per le non autosufficienze 2017/2018”.

“Le linee di indirizzo ed il modello di domanda, sono disponibili presso la sede comunale e sull’albo pretorio on-line dell’Ente”, spiega il sindaco Emanuele Cera, “gli interventi del bando, sono volti a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di gravissima disabilità, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte dei familiari; i destinatari dell’intervento sono persone in condizione di disabilità gravissima, non autosufficienti e/o in condizione di dipendenza vitale, ivi comprese quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica o da forma grave di Alzheimer, come definite dall’art.3 del decreto interministeriale 26 settembre 2016”.

Venerdì, 23 agosto 2019

