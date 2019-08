Salvini non si arrende: “Farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo“. E’ questo il messaggio di Matteo Salvini, mentre è terminato il primo incontro tra M5S e Pd e Zingaretti e Renzi si attaccano a vicenda. Così il leghista ha detto stamani in diretta Facebook: “Oggi ci sarà l’incontro tra i vertici del Pd e del M5S, mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano al Pd che ha perso tutte le elezioni e ne ha combinate di cotte e di crude”.

“Che qualcuno stia pensando di riportare al governo, per interessi personali, i Renzi, le Boschi, i Lotti le Boldrini che gli italiani hanno cacciato proprio no. Pur di evitare questo le porte e le vie della Lega sono infinite perché rivedere al governo Renzi e la Boschi proprio no”, insiste Salvini.

