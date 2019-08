Svolta nelle indagini sulla strana morte dello chef italiano a New York: arrestata una donna. Gli agenti che mercoledì sera hanno trovato il corpo senza vita di Andrea Zamperoni, 33enne chef lodigiano del rinomato Cipriani Dolci al Grand Central Termina di New York, hanno fermato una donna, scrive Quotidiano.net. E’ quanto riporta Cbs News New York che ha trasmesso le immagini, riprese dalle telecamere di sicurezza, dell’intervento della polizia nell’ostello in cui era stato trovato il cadavere. Le immagini ottenute da Cbs2 mostrano una donna in manette che viene fatta salire in un’auto della polizia.

Le fonti della polizia hanno riferito che il corpo del giovane di Casalpusterlengo, trovato in una stanza di un motel dei Queens, era avvolto in una coperta e lasciato per terra “come se qualcuno stesse per disfarsene”.

