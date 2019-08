Temporale su Cagliari, tutti in fuga dalle spiagge del Poetto: tuoni e fulmini sul litorale. Le foto in diretta scattate dalla nostra lettrice Federica dal Poetto: i tuoni inducono i bagnanti a chiudere gli ombrelloni degli stabilimenti e andare via, previsioni di Meteo Casteddu confermate. Prime gocce di pioggia e la fine dell’estate che forse fa capolino davvero, anche se manca ancora un mese all’autunno.

