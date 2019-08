Censimento: online la graduatoria dei rilevatori di Arcidano

Sul sito istituzionale del Comune di Arcidano è online la graduatoria relativa all’avviso di selezione per titoli, per il conferimento dell’incarico a 3 rilevatori in occasione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2019. Lo ha reso noto il sindaco Emanuele Cera.

“Da ottobre parte il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”, spiega Cera, “che da decennale diventa annuale; un cambiamento che fornirà informazioni utili per le istituzioni, per le politiche economiche e sociali, per sapere leggere e valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro”.

“I rilevatori selezionati”, prosegue il sindaco di Arcidano, “dovranno partecipare agli incontri informativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e a accessibili tramite app o su piattaforma; gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati; effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati; effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione”.