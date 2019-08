E’ stato il viavai sospetto di diverse persone da un’abitazione a Selargius a insospettire gli agenti del gruppo Falchi. Così nella serata di ieri, gli investigatori hanno organizzato un blitz nell’appartamento: qui hanno trovato una telecamera e un cane da guardia di grossa taglia. Misure chiaramente poste in essere per prevenire “spiacevoli” visite, compresa quella della Polizia.

Durante la perquisizione hanno trovato 43 grammi di marijuana suddivisi in diverse bustine, 78 grammi di hashish e la somma di 205 euro; varie bustine per il confezionamento e un bilancino di precisione. In manette è finito Michael Porru, 20 anni. Stamattina è atteso il rito per direttissima.

L'articolo Selargius, viavai sospetto fa scattare il blitz dei Falchi: in casa di un 20enne marijuana e hashish proviene da Casteddu On line.