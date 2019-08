MetroCagliari, stop dal 27 al 29 agosto

Nei giorni 27, 28 e 29 agosto Arst ferma la metro leggera a Cagliari per effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria del binario in corrispondenza dell'attraversamento stradale di via San Gottardo. E' stato previsto un servizio ridotto con i tram solo nella tratta Repubblica - Vesalio nella quale le corse tranviarie saranno effettuate con frequenza ogni 20 minuti. Nelle altre tratte, più precisamente San Gottardo - Vesalio e San Gottardo - Policlinico, i viaggiatori potranno usufruire delle corse sostitutive predisposte da Arst con l'uso di autobus con frequenza ogni 20 minuti. Nella linea metro San Gottardo - Settimo San Pietro non sarà effettuata la fermata Camelie.