SOS per un gatto scomparso da Cagliari zona via San Saturnino – Terrapieno. “Si chiama Emanuele, è molto timido, la sua scomparsa è strana, in otto anni non era mai successo. Per me è come un figlio” dice il proprietario. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare il numero 3286587733

L'articolo Cagliari, il gatto Emanuele è scomparso: “E’ come un figlio, aiutatemi a trovarlo” proviene da Casteddu On line.