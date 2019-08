Crisi governo, Mattarella: “Nuove consultazioni da martedì”. M5s: ok a trattare con Pd

Più tempo. Sergio Mattarella annuncia un nuovo giro di consultazioni in Quirinale a partire da martedì prossimo, chiedendo però che la crisi sia “risolta in tempi brevi come richiede un grande Paese come il nostro”. “Il ricorso agli elettori è necessario se il parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza di governo. Mi è comunicato che sono state avviate iniziative tra partiti. Ho il dovere di richiedere decisioni sollecite”, dice il presidente della Repubblica al termine del secondo giorno di incontri con i partiti politici.

