Paura a Cagliari, pioggia di calcinacci in via Garibaldi: transenne nella via dello shopping

Transenne in via Garibaldi. I Vigili del fuoco sono intervenuti nella nota via dello shopping del centro storico cagliaritano a causa del cedimento di alcuni calcinacci che si sono staccati dalla facciata di un edificio. Paura, ma per fortuna nessun ferito.

