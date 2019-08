Maltempo, rinviati i concerti a Capoterra e Torre delle Stelle

Causa maltempo sono stati rinviati, a data da destinarsi, i due concerti previsti per questa sera giovedì 22 agosto. A Capoterra, in Piazza Liori alle 21.30 non si esibiranno più i Tamurita, ed è rinviato anche lo spettacolo di Torre delle Stelle, 21.30 all’Anfiteatro, dove avrebbero dovuto esibirsi i Vintagevolution band.

Sarà comunicata quanto prima la prossima data degli spettacoli.

