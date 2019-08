Lunedì la scelta della sede per il personale ATA

Convocazione a Oristano nell’Ufficio Scolastico Regionale. Il calendario

Si svolgerà lunedì prossimo, 26 agosto, la scelta della sede del personale ATA aspirante alla stipula di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020.

Le operazioni si svolgeranno nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Oristano, in via Lepanto (ex Istituto Tecnico Geometri), al piano terra.

Questo il calendario.

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, il personale convocato può farsi rappresentare da una persona di propria fiducia munita di regolare delega e fotocopia del documento di identità del delegante. In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno inviare una richiesta debitamente sottoscritta, unitamente a una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Sia la delega, che l’eventuale rinuncia dovranno essere inviate esclusivamente entro le 8 di lunedì prossimo, 26 agosto, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Giovedì, 22 agosto 2019

