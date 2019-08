A Ula Tirso la tradizione è nel piatto con la Sagra de Sos Cannisones

Sabato nel piccolo centro del Barigadu dimostrazioni, degustazioni e musica

Ula Tirso porta la tradizione nel piatto, con la XIX edizione della Sagra de Sos Cannisones, in programma sabato prossimo, 24 agosto.

“Si tratta di una pasta fresca porosa, simili ai bucatini, trafilata al bronzo con un torchio rudimentale, i cui ingredienti sono la semola di grano duro, acqua e sale”, illustra il sindaco del paese del Barigadu, Ovidio Loi. “Possono essere conditi in diversa maniera, ma la nostra tradizione ci impone un sugo raffinato di pomodoro e pecorino”.

“Un tempo era la pasta delle feste e delle solennità, come anche sos macarrones de busa, sa limbas de cane o tira e betta”, continua il primo cittadino di Ula Tirso, “e proprio per questo, come amministrazione, associazioni e cittadini, poniamo particolare attenzione a tali tradizioni affinché non si perdano e anzi si tramandino alle nuove generazioni. Sono tratti distintivi, come altri d’altronde, che bisogna preservare e devono essere gli strumenti di eccellenza sui quali far leva per far conoscere il nostro paese ma anche tutto il territorio”.

“E’ un iniziativa complessa, impegnativa, che l’Amministrazione da sola non sarebbe in grado di portare avanti e tanto meno gestire”, illustra ancora Ovidio Loi. “Per questo ci avvaliamo della collaborazione attiva delle diverse associazioni, Pro Loco in primis, ma anche dei tanti volontari che a titolo gratuito mettono a disposizione le loro conoscenze e il loro tempo affinché la Sagra riesca nel migliore dei modi. Persone alle quali và la nostra riconoscenza e gratitudine”.