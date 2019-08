Fernando, lo scooter regalato per la maturità e poi rubato a Cagliari: il papà ringrazia la Polizia

di Agente Lisa

Fernando prende un bel voto alla maturità e per regalo riceve lo scooter che sogna da tanto. Ma dopo pochi giorni glielo rubano nel cortile di casa a Cagliari. Denuncia il furto con le lacrime agli occhi, quello è il primo regalo importante della vita da “adulto”.

Ma ecco che dopo neanche 24 ore riceve una telefonata dalla Questura. Guardando i filmati delle telecamere, i poliziotti delle Volanti riescono a individuare il responsabile del furto e a recuperare il ciclomotore

Glielo restituiscono e il papà del ragazzo ci scrive “Grazie soprattutto a nome di mio figlio che ha vissuto quasi in tempo reale una piccola, ma grande per lui, vittoria del diritto sull’illegalità”.

