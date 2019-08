Vela: a Cagliari sfidanti di Luna Rossa

(ANSA) - CAGLIARI, 22 AGO - Cagliari capitale della vela mondiale sino alla prossima primavera: dopo il quartier generale di Luna Rossa, arriva al molo Sabaudo del porto commerciale un villaggio che ospiterà tutte le squadre e le barche impegnate nella prima tappa delle America's Cup World Series in programma dal 23 al 26 aprile 2020. In acqua il Defender dell'America's Cup Emirates Team New Zealand, il Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli Team (ITA), INEOS Team UK (GBR), NYYC American Magic (USA) e Stars + Stripes Team USA. La prima squadra a installarsi al Molo Sabaudo sarà Ineos: già avviata la procedura per l'ottenimento della concessione dell'area occupata qualche anno fa da Luna Rossa. La squadra britannica arriverà a Cagliari tra ottobre e novembre. Poi arriveranno gli altri sfidanti: saranno sistemati tutti a poca distanza dal campo di gara della prima tappa.