Una fotonotizia emblematica, quella del nostro Davide Loi. Molti fulmini in arrivo, a Chia la fuga dei bagnanti dalle spiagge mentre anche a Cagliari comincia a piovere e le previsioni meteo non inducono all’ottimismo. Tanti i turisti che di corsa a Chia stanno lasciando le bellissime zone di Campana e Cala Cipolla. La Protezione Civile intanto ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per le zone del Logudore e della Gallura, a partire dalle 17 di oggi e sino a domani sera. Il satellite mostrava già da un’ora, su Meteo Casteddu, la presenza di molti fulmini

