Allerta per temporali in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 AGO - Dopo settimane di allerta incendi oggi scatta in Sardegna un nuovo bollettino meteo, ma stavolta a fare paura non è il fuoco ma la pioggia e i forti temporali di fine estate. La protezione civile ha, infatti, emanato un avviso con codice giallo sino alle 14 di venerdì 23 per rischio idrogeologico (criticità ordinaria) sulla Sardegna nord orientale, in particolare nel Logudoro e Gallura.

Secondo il servizio meteo dell'Arpa Sardegna sino a domenica sono previsti, soprattutto nelle ore più calde della giornata, cieli irregolarmente nuvolosi con rovesci o temporali sparsi, mentre le temperature massime saranno stazionarie o in lieve calo.

Nel frattempo però, si registra, proprio in Gallura, due incendi. Il Corpo Forestale regionale, infatti, sta intervenendo a Calangianus e Berchidda, rispettivamente nelle località "San Leonardo" e "Sa Tanca Manna".