La presidente del Senato Casellati sceglie ancora la Sardegna per le vacanze La seconda carica dello Stato, come lo scorso anno, trascorre un periodo di ferie ad Alghero

Alcuni giorni di vacanza in Sardegna per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato ha scelto anche quest’anno Alghero, dove già aveva soggiornato l’estate scorsa.

Dopo aver presieduto due giorni fa la seduta del Senato che ha portato all’apertura ufficiale della crisi del Governo Conte, la presidente Casellati ha raggiunto la città catalana per un periodo di riposo.

Nei giorni scorsi, era stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a scegliere la Sardegna per trascorrere le ferie. Mattarella aveva soggiornato a La Maddalena, nella sede dell’ammiragliato, ma aveva dovuto far rientro a Roma anzitempo, proprio in seguito alle vicende politiche che hanno poi portato alla crisi di Governo.

Giovedì, 22 agosto 2019

