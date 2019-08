Riparte il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti a Oristano e nella provincia

Ma dal Terralbese appello al Consorzio: già raggiunta la capienza massima negli ecocentri

A Oristano è di nuovo possibile prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti. Il servizio, sospeso a inizio mese, è stato ripristinato lo scorso lunedì.

I rifiuti ingombranti possono essere nuovamente portati di persona all’Ecocentro in via Oslo o fatti ritirare su prenotazione chiamando il numero verde 800-632270.

Il servizio è stato ripristinato anche nel Terralbese ma solo provvisoriamente.

“È previsto un incremento dei costi, sia del secco che sui rifiuti ingombranti”, dichiara il presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese Sandro Pili. “Come Unione abbiamo chiesto un incontro con il Consorzio Industriale, per discutere insieme e trovare una soluzione”.

“Nei cinque comuni dell’Unione”, aggiunge Pili, “sappiamo già che ad oggi siamo arrivati alla capienza massima negli ecocentri”.

La sospensione del servizio era arrivata a seguito dell’imposizione della Regione al Consorzio industriale provinciale oristanese di conferire questa tipologia di rifiuti, oltre a quella del secco, all’impianto del Tecnocasic di Macchiareddu.

Ciò aveva obbligato il Consorzio, che già si era fatto carico in via provvisoria delle nuove spese per il trasferimento del secco, a ricercare un’intesa con un operatore privato per il trasporto, aumentando così i costi ai Comuni, e di conseguenza agli utenti.

I rifiuti ingombranti comprendono mobili, arredi, reti, materassi, provenienti da utenze domestiche, pneumatici, batterie e accumulatori provenienti da utenze domestiche.

