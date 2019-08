Siapiccia in lutto, piange l’emigrato annegato a Sa Mesa Longa Nel paese potrebbe essere proclamato il lutto cittadino. La Pro loco non partecipa alla festa delle associazioni

La Pro loco di Siapiccia, in lutto per la morte di Fabrizio Craba, annegato ieri in seguito a un malore nella spiaggia di Sa Mesa Longa, non parteciperà alla manifestazione “Pro loco in Festa”, in programma domenica prossima a Ollastra.

I prodotti tipici del paese saranno, comunque, distribuiti dai volontari delle altre 11 Pro loco partecipanti.

A Siapiccia, centro del quale l’uomo era originario, anche se viveva da anni a Milano, potrebbe essere proclamato il lutto cittadino.

“Quasi sicuramente lo proclameremo”, ha detto il sindaco Raimondo Deidda, mentre i funerali potrebbero essere celebrati a Milano.

