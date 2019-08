Pippia vola a Miami per salire sul terzo ring della boxe professionistica Ultimi mesi di preparazione per il giovane pugile oristanese, in vista di un nuovo incontro

Continua l’ascesa nella boxe professionistica per il pugile oristanese Simone Pippia. Il giovane atleta il prossimo 10 settembre volerà a Miami, per gli ultimi mesi di preparazione al suo terzo incontro sul ring dei professionisti, previsto per il mese di novembre, nella città della Florida.

Pippa sfiderà l’avversario nella categoria 66 kg.

Come sempre ad accogliere il pugile oristanese sarà la 5th street gym, palestra dove si allenava Muhammad Ali e che ha presentato Simone Pippia nel pugilato professionistico.

“Ci stiamo sacrificando tanto, ma ormai quella di Miami per me è una famiglia”, commenta l’atleta, “e come sempre ringrazio il mio coach americano per tutto”.

“Per me ogni incontro è sempre un passo importantissimo”, prosegue il giovane atleta oristanese, “perché combattere per una palestra così famosa venendo da una cittadina di 30 mila abitanti mi da sempre maggiore motivazione”.

“Non posso non ringraziare anche il mio coach italiano e Schilly”, commenta ancora Pippia, “per avermi permesso di allenarmi a Oristano, anche quando la palestra era chiusa per l’estate”.

Il giovane pugile di Oristano, infatti, in questi mesi si è allenato in città, nella palestra Boxe Folgore, sotto la guida di Gianfranco Tomasi e il supporto di Giorgio Serra, meglio conosciuto come Schilly.

Il boxer ventitreenne nel pugilato professionistico vanta due incontri con vittorie: la prima al suo esordio nel novembre dello scorso anno e la seconda nel mese di maggio a Santo Domingo.

Giovedì, 22 agosto 2019

