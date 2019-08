“Se l’ospedale di Ghilarza non è ancora chiuso è anche merito mio” Il presidente della Commissione Sanità, Domenico Gallus, risponde alle accuse della dirigenza Fimmg

“Nessuna polemica, ma un ringraziamento perché, pur avendo portato me agli onori delle cronache, ha comunque parlato dei piccoli ospedali”. Risponde cosi Domenico Gallus, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità alla lettera aperta inviata da Peppino Canu, medico di Medicina Generale a Sedilo e Dirigente Fimmg.

“Per me è comunque positivo che si parli sempre di Ghilarza e dei piccoli ospedali”, continua Gallus, “e ringrazio per i suggerimenti. Accetterò i consigli e invito Peppino Canu al tavolo di progettazione”.

“È vero per l’ospedale di Ghilarza si parla di chiusura da 20 anni”, prosegue ancora Domenico Gallus, “ma a me piace vedere il bicchiere mezzo pieno e dico che in parte è anche merito mio se, pur con difficoltà, è ancora aperto”.

“Non è vero che sono 20 anni in Regione”, tiene a precisare il Consigliere Gallus, “sono solo 10 anni e da 15 sono primo cittadino del mio paese: Paulilatino. Non un piccolo centro, ma un grande paese, con storia millenaria”.

“Se da 20 anni sono in politica”, chiosa Gallus, “è perché la gente mi vota”.

Nessun commento sulla questione del dottor Ponti, al quale si fa riferimento nella lettera aperte: “Stendo un velo pietoso”.

Mercoledì, 21 agosto 2019

