Rivoluzione Mc Donald’s a Cagliari: chiude il fast food di piazza Matteotti, apertura in via Baylle

Dopo oltre un decennio rischia di chiudere il Mc Donald’s di piazza Matteotti. Qualche mese fa la nota catena ha scritto all’Arst, proprietario del locale che accoglie il punto di ristorazione a pochi passi dalla biglietteria, una lettera di risoluzione del contratto. E, recentemente, la Mc Donald’s Development Italia ha mandato avanti negli uffici comunali una pratica per lavori di modifica di un immobile all’angolo tra via Dettori e via Baylle, forse per creare un nuovo fast food.

L’ipotesi dunque è quella di un trasferimento dalla piazza vicino alla Stazione ferroviaria al rione della movida a pochi passi dalla statua di Carlo Felice. Sarebbe un addio alla sede dove vengono serviti hamburger, patatine fritte e frullati da “circa da 18 anni. La stessa lettera l’hanno fatta anche 6 anni fa”, spiega Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst, “è una normale procedura, vogliono tenersi le mani libere perché in caso contrario ci sarebbe stato un automatico rinnovo per altri 6 anni. La società ha parlato col nostro responsabile del patrimonio e cerca un nuovo contratto a condizioni migliori. Non è detto che restino qui, perché le loro dinamiche si basano su analisi, statistiche e di valutazioni di mercato. Noi stiamo ristrutturando tutta l’autostazione e siamo disponibili a rinnovare il contratto”.

Mc Donald’s occupa da oltre un decennio gli spazi della vecchia sala d’attesa dell’autostazione Arst tra piazza Matteotti e via Sassari (salone per la ristorazione, cucina, servizi, un deposito e uffici al piano superiore) e paga “qualche decina di migliaia di euro l’anno”. Secondo alcuni la sede sarebbe ormai obsoleta per le esigenze dell’azienda che potrebbe scegliere di puntare su una zona più frequentata.

La tesi fa il paio con la richiesta che la Mc Donald’s Development Italia ha avanzato per la realizzazione di alcuni lavori in un locale di via Dettori all’angolo con via Baylle, probabilmente negli stessi occupati fino a qualche mese fa dalla catena di abbigliamento Ovs. Prevista una diversa distribuzione degli spazi interni e lavori anche all’esterno come serramenti, arredi e anche insegne. Tutto lascia pensare dunque ad una nuova apertura di Mc Donald’s a pochi passi da piazza Yenne, sempre che il progetto venga approvato dal Comune.

