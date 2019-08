Cagliari, venerdì 23 lo spettacolo Bestie Feroci Express alla Galleria Comunale d’Arte

Venerdì 23 agosto, alla Galleria Comunale d’Arte, alle ore 20, il terzo e penultimo appuntamento della rassegna, ospiterà l’operina musicale modulare Bestie Feroci Express,di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia che ne cura anche la regia.

Lo spettacolo è una sinfonia-mosaico a due voci, una chitarra classica e un pianoforte in miniatura che utilizza un modo insolito per raccontare i nostri tempi. Lo fa utilizzando il patrimonio musicale che ci ha accompagnato in tanti decenni. Il gioco è quello di legare, cucire, tagliare, accostare strofe, ritornelli, sigle, per creare un discorso, per raccontare le contraddizioni e la follia, la bestialità e la meraviglia del tempo che viviamo o che crediamo di vivere. Tutto questo con una pensata leggerezza e con una spontanea e quanto mai voluta ironia nel trattare temi delicati e irrisolti del Belpaese e del mondo.

Non vi è per scelta, una sola parola recitata. I tempi della narrazione sono ferrei e fuggevoli, le chiavi di lettura molteplici. Perché si canta? Forse perché quando le parole non bastano più non ci resta che cantare. C’è sempre qualcosa che sfugge nel leggere il mondo, qualcosa che “accade al di sopra delle parole”. Bestie Feroci ha ottenuto il Primo Premio della Giuria al XVI Festival Internazionale L’altro Teatro.

La serata sarà un’occasione per conoscere le Collezioni Civiche della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari, attraverso una visita guidata dedicata a cura degli storici dell’arte dei Musei Civici di Cagliari.

