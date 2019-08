Ancora allerta alta per rischio di incendi

Avviso della Protezione civile regionale

Resta ancora alta l’allerta per rischio incendi in Sardegna e in particolare nell’oristanese.

Dopo quello emanato ieri, la Direzione generale della Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino di previsione per pericolo incendi per la giornata di domani, giovedì 22 agosto, con il codice arancione con attenzione rinforzata.

La previsione di pericolo è alto. Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

Mercoledì, 21 agosto 2019

L'articolo Ancora allerta alta per rischio di incendi sembra essere il primo su LinkOristano.it.