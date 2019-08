La rabbia dei benzinai a Cagliari: “Siamo schiavi del caporalato, lavoriamo per 25 euro al giorno”. Maxi protesta dei benzinai oggi a Cagliari, la dura protesta sotto il consiglio regionale e l’incontro col sindaco di Cagliari. “Durissimi i prezzi imposti dalle compagnie, pochi centesimi al litro il nostro guadagno” Il sindaco Truzzu solidale con le Magliette Rosse: “Sono solidale con le Magliette rosse che combattono il caporalato petrolifero e che denunciano guadagni molto scarsi, circa2,7 centesimi lordi a litri. Ringrazio il deputato Salvatore Deidda Sasso e i consiglieri regionali che si sono già mossi. Siamo al lavoro per sollecitare una soluzione equa per tutti”,

