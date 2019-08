Salvini, pronta la manovra anti tasse: “In vista inciucio tra Pd e M5S, sparito il taglio dei parlamentari”. Matteo Salvini al contrattacco: “Eccola, è pronta la manovra anti tasse della Lega per salvare l’Italia: non solo stop all’Iva ma alt alle tasse. Pd e M%s insieme? Che stomaco….”. “La Lega è già tutta al lavoro per costruire l’Italia dei Sì – si legge in un comunicato dei capigruppo -. Altri stanno pensando al governo dei NO e delle poltrone? Andiamo a elezioni e facciamo scegliere gli Italiani! Chi scappa dalle urne ha la coscienza sporca”. Ripete il mantra Matteo Salvini, parlando coi giornalisti a Montecitorio: “Gli altri in queste ore parlano di posti, di poltrone. Noi di manovra, di come tagliare le tasse e aiutare gli italiani”, rivela Quotidiano.net.

Sui punti indicati da Zingaretti “non dovete chiedere a me – dice il leader del Carroccio – chiedete ai Cinque Stelle che ne pensano. Sono passati in una settimana dalla Lega a Renzi…Che stomaco che hanno…Li invidio”. Salvini non rimpiange lo strappo: “Abbiamo idee che con il M5s non era possibile realizzare, a partire dalla flat tax. Categorie economiche si stanno esprimendo e sono contro manovre che alzano le tasse. Sento parlare di patrimoniale, precarietà. Il Pd si accontenta di sterilizzare l’Iva, a noi non basta, le tasse vanno abbassate”.

L'articolo Salvini, pronta la manovra anti tasse: “In vista inciucio tra Pd e M5S, sparito il taglio dei parlamentari” proviene da Casteddu On line.