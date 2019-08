Il caldo ha le ore contate: in Sardegna probabili temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni dell’Arpa Sardegna

Il gran caldo degli ultimi giorni ha le ore contate. L’anticiclone africano tra oggi e domani comincerà a indebolirsi fino a venir cacciato a causa dell’intrusione di aria più mite proveniente dall’Atlantico: aria responsabile dell’innesco di temporali che potrebbero risultare anche molto forti.

Secondo le previsioni dellArpa Sardegna, il settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale, oggi il cielo in Sardegna appare nuvoloso, con possibili isolati rovesci in prossimità dei rilievi nella seconda parte della giornata.

Le temperature sono stazionarie o in lieve calo le massime; mentre sono stazionarie o in lieve aumento le minime.

I venti soffiano a regime di brezza, con rinforzi da est sul Canale di Sardegna e i mari sono generalmente mossi.

Domani il cielo sarà ancora prevalentemente nuvoloso, con possibilità di rovesci o temporali sparsi. Le temperature saranno pressoché stazionarie e i venti a prevalente regime di brezza. I mari saranno poco o localmente mossi.

Ancora, nelle giornate di venerdì e sabato il cielo sarà generalmente nuvoloso con probabili rovesci o temporali sparsi. Le temperature subiranno un lieve calo e venti soffieranno a prevalente regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.

Mercoledì, 21 agosto 2019

