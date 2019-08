Cagliari, kg di riso e pasta “per aiuti umanitari” buttati in strada tra le sterpaglie

Sacchi di pasta e confezioni di riso perfettamente commestibili buttati in strada in via Caboto.

A denunciarlo alla nostra redazione e ad inviare le fotografie è la nostra lettrice Sara:

“Ieri sera mio marito ha trovato in via Caboto sette kg di pasta e due kg di riso non scaduti buttati sul marciapiede tra le sterpaglie. Ormai si sa che via Caboto è la nuova discarica di Cagliari, ma la cosa interessante è che si tratta di aiuti umanitari dell’Unione europea. Li ho raccolti e fotografati per voi”.

Resta da chiedersi chi e perchè abbia deciso di buttare buste di alimenti per aiuti umanitari.

