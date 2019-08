Calasetta, il duo Schiavo-Marchegiani chiude l’edizione 2019 di Colori e note

Con un concerto per pianoforte a quattro mani del duo composto da Marco Schiavo eSergio Marchegiani, venerdì 23 agosto nel museo Macc di Calasetta cala il sipario su Colori e note, la mini rassegna che unisce musica e arti figurative organizzata dall’associazione Anton Stadler.

L’appuntamento è alle 22 nella suggestiva terrazza del museo dove il duo pianistico, acclamato in tutto il mondo da pubblico e critica, si esibirà in un concerto dal titolo “Dances”. Questo è anche il titolo del secondo cd della formazione, uscito alla fine dello scorso anno per la prestigiosa etichetta Decca e contenente le Danze Ungheresi e i Valzer op. 39 di Johannes Brahms.

Colori e note è realizzato dietro la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furìa, in collaborazione con la Fondazione Macc (Museo arte contemporanea Calasetta).

Prima e dopo il concerto il museo resterà visitabile per il pubblico che avrà così la possibilità di ammirare le splendide collezioni dedicate all’arte astratta qui custodite.

La manifestazione è inserita nel cartellone di “Aspettando il festival…”, che racchiude gli eventi organizzati in vista del XXI Festival internazionale di musica da camera in programma in autunno nel Teatro Electra di Iglesias.

In collaborazione con: Regione autonoma della Sardegna- Assessorato Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, Comune di Calasetta, Fondazione di Sardegna.

