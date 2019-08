Cagliari, incontro tra il sindaco Paolo Truzzu e il contrammiraglio Enrico Pacioni

Questa mattina di mercoledì 21 agosto il sindaco Paolo Truzzu ha incontrato il contrammiraglio Enrico Pacioni, a conclusione del suo incarico in città.

Dopo due anni di permanenza nel capoluogo al vertice del Comando di Maricagliari, il Comando di supporto logistico e di presidio della Marina Militare, il contrammiraglio Pacioni è destinato ad un nuovo incarico alla NATO.

Il sindaco lo ha ringraziato per l’attività di comando svolta in questo periodo e formulato i migliori auguri per il prestigioso incarico.

