Oppo vola in Austria per un posto alle Olimpiadi Il campione di canottaggio affronterà le gare dei Campionati del mondo, valide per la qualificazione a Tokio 2020

Il campione di canottaggio oristanese, Stefano Oppo, è in partenza, con la nazionale italiana, per Linz, in Austria, dove disputerà le gare Campionati del mondo Assoluti, validi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Da domenica 25 agosto a domenica 1° settembre, si prospetta una settimana ricca di gare. Data l’importanza dell’evento, i Mondiali Assoluti hanno registrato un eccezionale numero di iscritti con ben 1200 atleti – provenienti da tutto il mondo – che si daranno battaglia per conquistare un podio mondiale o una qualificazione.

Nella specialità di Stefano Oppo e Pietro Ruta – il doppio pesi leggeri maschile, unica imbarcazione olimpica della categoria – 33 equipaggi al via. Oltre l’Italia, gli occhi saranno puntati sull’imbarcazione tedesca di Osborne e Rommelmann, gli attuali campioni d’Europa; non bisogna poi dimenticare le tre nazioni che agli ultimi giochi a cinque cerchi hanno conquistato il podio: Francia, Irlanda e Norvegia. In generale, quest’anno il livello è stato molto alto e a questi Campionati del mondo non sarà certamente da meno, visto che soltanto i primi sette equipaggi strapperanno il pass per Tokyo 2020. Nel lungo periodo di preparazione, intervallato da due gare internazionali – gli Europei a Lucerna e la Coppa del Mondo a Poznan – e culminato nelle tre settimane appena trascorse, Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno avuto modo di prepararsi al meglio per questa importante sfida e soprattutto migliorare e perfezionare gli ultimi dettagli. Il bacino austriaco non è sconosciuto all’atleta sardo, che torna così a Linz per la terza volta; nel 2013 infatti ha disputato qui il Mondiale Under23, gareggiando nella specialità del Quattro senza Pesi leggeri e l’anno scorso ha conquistato, in coppia con Pietro Ruta, la medaglia d’oro alla seconda tappa di Coppa del mondo.

Le gare inizieranno domenica 25 agosto con le batterie e termineranno per alcune specialità sabato 31 agosto e per altre l’1 settembre 2019 con le finali A, che andranno ad assegnare i titoli mondiali. Per tutta la durata dei Mondiali sarà possibile seguire le regate in diretta streaming sul sito di www.worldrowing.com.

Mercoledì, 21 agosto 2019

