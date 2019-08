Da più di un mese l’ascensore del Comune è fuori servizio

L’ascensore del Comune di Oristano non è ancora tornato dalle ferie. Nella sede del Palazzo degli Scolopi è ormai da più di un mese fuori servizio.

Un cartello della ditta di manutenzione, affisso all’esterno dell’ascensore, avvisa che non può essere utilizzato. Un disagio non solo per i dipendenti, ma per chiunque debba accedere agli uffici ai piani superiori, vista la presenza di diversi uffici aperti al pubblico.

Tra questi anche gli uffici per i servizi sociali e gli asili nido. Le difficoltà quindi, non possono che aumentare per i disabili e i genitori muniti di passeggino, impossibilitati così a raggiungere i servizi.