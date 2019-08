Paolo Fresu trombettiere ad honorem di Oristano

Paolo Fresu sarà insignito dell’onorificenza di trombettiere ad honorem del Gruppo Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano.

Spenti i riflettori sui successi della XXXII° edizione del Festival Time in jazz, l’importante manifestazione che ogni anno pone Berchidda al centro del panorama jazz nazionale ed internazionale, il grande artista sardo torna protagonista a Oristano.

La cerimonia di premiazione, pensata e organizzata dai Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano, e realizzata in collaborazione con il Gremio dei Muratori di Santa Lucia, si terrà venerdì prossimo, 23 agosto, nella splendida cornice dell’antica chiesa di Santa Lucia, a partire dalle 11.

“Con la consegna dell’onorificenza di Trombettiere ad honorem”, commentano i Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano, “vogliamo rendere omaggio alla musica del Maestro Paolo Fresu. La sua meravigliosa musica, la sua tromba, il suo flicorno, con cui ha raggiunto e raggiunge vette altissime, senza mai dimenticare la sua Isola, portando in giro per il mondo la sua e la nostra identità di sardi, rendendoci orgogliosi di essere sardi come lui”.