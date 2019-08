Tentato furto a Selargius, fermato un 44enne del posto.

Nelle prime ore della giornata odierna, a Selargius, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso Antonello Dalpadulo, 44enne del posto con precedenti di polizia.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre, con una fiamma ossidrica, tentava di aprire la serranda di una attività commerciale in via Della Pace insieme ad un complice che si è dato alla fuga.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, sarà trasferito presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida.

L'articolo Tenta di aprire una serranda con una fiamma ossidrica: arrestato a Selargius proviene da Casteddu On line.