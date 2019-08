Arrivano anche le prime multe per il fumo nelle spiagge del Sinis Operazione mirata della polizia locale. Il sindaco difende l’operato di agenti e barracelli

Sei multe elevate ieri nella spiaggia di Is Arutas che si aggiungono ad altre tre elevate nei giorni scorsi. Tutte e nove per la violazione dell’ordinanza comunale che nel litorale di Cabras prevede di fumare nelle aree attorno ai posacenere posizionati all’ingresso dei principali accessi agli arenili, o in alternativa con l’utilizzo dei posacenere portatili.

Le sei multe sono state elevate dagli agenti della polizia locale di Cabras nel corso di un apposito mirato servizio. A darne notizia è stato il sindaco Andrea Abis che ha voluto ringraziare il personale della polizia locale e quello della locale compagnia barracellare per il delicato lavoro che stanno svolgendo in queste giornate estive durante le quali migliaia sono i vacanzieri che prediligono la costa e il mare di Cabras. Il sindaco Abis ha voluto anche stigmatizzare gli attacchi che gli agenti della polizia locale e i barracelli stanno subendo per il loro operato, specie sulle piattaforme social.

Era stato lo stesso sindaco di Cabras a rendere noto che sono state oltre mille le contravvenzioni elevate, invece, per il divieto di sosta, in violazione delle regole sul parcheggio nel litorale.

Mercoledì, 21 agosto 2019

