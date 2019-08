Stavano rientrando dal mare quando l’auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada ribaltandosi.

L’incidente, nel quale sono rimaste ferite due persone, è avvenuto alle 19,30 lungo la strada che collega Abba Rossa con la consortile della zona industriale.

Per cause da accertare un’ Audi A3 ha sbandato all’uscita di una curva finendo in un fossato.

I feriti sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all’ospedale San Martino di Oristano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Martedì, 20 agosto 2019

L'articolo Al rientro dal mare finiscono con l’auto nel fossato: in due all’ospedale sembra essere il primo su LinkOristano.it.