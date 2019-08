Il pm ordina il sequestro della nave Open Arms: tutti i migranti possono subito sbarcare. La procura di Agrigento ha infatti disposto il sequestro della nave della Open Arms ferma di fronte a Lampedusa e dunque l’evacuazione immediata dei profughi a bordo. Intanto la Spagna ha spiegato che già oggi partirà la nave militare Audaz verso Lampedusa per recuperare i migranti che si trovano da 19 giorni a bordo. Una buona notizia, la definisce in una nota il Ministero delle Infrastrutture guidato da Toninelli del M5S: “Grazie alle nostre interlocuzioni di questi giorni, la Spagna ha annunciato l’invio di una propria nave militare per trasportare i migranti della Open Arms sulle coste iberiche. Una buona notizia: finalmente l’ormai insostenibile situazione sulla nave dell’Ong potra’ trovare una soluzione che tuteli le persone, a bordo ormai da 19 giorni, e che non lasci l’Italia da sola”, si legge nella nota del Ministero.

L'articolo Il pm ordina il sequestro della nave Open Arms: tutti i migranti possono subito sbarcare proviene da Casteddu On line.